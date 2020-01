Mostra internazionale di elevata valenza artistica a Donnafugata

L’Amministrazione comunale di ragusa con deliberazione di G.M. n. 12 del 14 gennaio 2020 ha formalizzato la volontà di realizzare, in via sperimentale per l’anno 2020, una mostra internazionale di elevata valenza artistica e di originalità nei locali del Museo del Costume siti presso il Castello di Donnafugata per la durata di 8 mesi, preferibilmente da maggio e dicembre 2020, dando mandato al dirigente del Settore VI di indire un apposito avviso pubblico.

Per questo motivo il Settore VI, Sviluppo economico, Promozione della città, Sport, considerata la rilevanza strategica, sotto il profilo culturale ed economico dell’evento che si vuole realizzare, rispetto alle strategie di sviluppo turistico e crescita socio-culturale, favorendo in tal modo processi virtuosi di destagionalizzazione e di promozione territoriale, con apposita determinazione dirigenziale n. 73 del 30 gennaio 2020, ha approvato il provvedimento di affidamento in concessione, previo avviso pubblico, dei servizi per l’organizzazione di una mostra di rilevanza internazionale presso gli spazi espositivi del Museo del Costume del Castello di Donnafugata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’evento espositivo, si legge nel dispositivo dell’atto, avrà, in via sperimentale per l’anno 2020, la durata di 8 mesi a partire, preferibilmente, da maggio a dicembre 2020. Fanno parte integrante del provvedimento l’avviso pubblico, la planimetria in scala degli spazi espositivi del Mu.De.Co., lo schema che riporta le presenze dei visitatori nel periodo maggio-dicembre degli ultimi tre anni, il modello dell’istanza di partecipazione, il modello DGUE, il modello dell’offerta economica.

Tra i requisiti richiesti per potere partecipare all’avviso quello di avere effettuato nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione dell’avviso, servizi di allestimento e gestione mostre o eventi espositivi in Italia o anche all’estero e di possedere un fatturato medio annuo globale d’impresa relativo agli ultimi tre esercizi non inferiore complessivamente a € 250.000,00.

Per partecipare alla procedura, viene specificato nel testo completo dell’avviso che è pubblicato sull’albo pretorio online del Comune, in allegato alla determinazione dirigenziale n. 73 del 30/01/2020, consultabile e scaricabile, gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Portale, in formato elettronico sottoscritta con firma digitale, entro il termine perentorio delle ore 12 di giorno 28/02/2020.