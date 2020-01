Il Santa Croce calcio pronto all’esame Enna

La quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza riserva al Santa Croce calcio l’importante sfida contro l’Enna. Il “Cigno” ritorna a giocare fra le mura amiche dopo la sosta forzata di sette giorni fa e lo farà affrontando una diretta concorrente alla corsa per la salvezza. La squadra di Lucenti sarà ancora in emergenza per l’assenza sicura del proprio bomber principe Ciccio leone che dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica e delle probabili defezioni di Simone Iozzia e di Giuseppe Cavone ancora alle prese con fastidi muscolari. Il trainer biancazzurro in settimana ha preparato al meglio la gara e per mantenere il ritmo partita, i biancazzurri lunedì hanno sostenuto una gara amichevole contro i russi della Torpedo Mosca presso il centro sportivo di “Torre del Grifo”. La gara contro i gialloverdi ennesi è certamente un crocevia importante per il futuro del Santa Croce ed è una gara da non fallire a tutti i costi. Il “Cigno” si affiderà fra l’altro alla spinta del sostegno del pubblico amico che come nelle altre occasioni assieperà le tribune del “Kennedy”. La società biancazzurra con in testa i presidenti Micieli e Agnello si augurano una buona prestazione della squadra che nel proprio terreno di gioco ha sempre concesso poco agli avversari. “Dobbiamo dare seguito al buon risultato ottenuto contro la San Pio X – commenta il presidente Giuseppe Micieli( – La squadra in queste settimane ha lavorato bene, ma, la gara potrebbe riservare molte insidie. Abbiamo i mezzi per fare bene e nonostante dobbiamo patire ancora qualche altra defezione, possiamo fare nostra la gara. Dovremo sfruttare tutti i vantaggi che il fattore campo potrebbe riservarci e mi appello al supporto dei nostri tifosi che sono sicuro non faranno mancare il loro supporto”. La gara si giocherà domenica pomeriggio con inizio alle ore 15.00, a dirigere la gara sarà il signor Tommaso Alberto Vazzano di Catania che sarà collaborato dai signori Di Paola e Conticello sempre della sezione etnea.