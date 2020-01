Il giudice del lavoro di Ragusa condanna la Regione Sicilia. Vincono i “forestali”

Il giudice del lavoro di Ragusa, Gaetano Di Martino, ha riconosciuto ai lavoratori precari siciliani il diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine. Era stata l’Associazione Articolounoragusa, attraverso l’avvocato Onofrio Di Blasi, a ricorrere alla magistratura. La sentenza ha riconosciuto la fondatezza della domanda avanzata in giudizio con la conseguenziale condanna della Regione Sicilia, in particolare gli assessorati all’ambiente e all’agricoltura, al risarcimento in favore del ricorrente pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.