Il sindaco di Milano riceve la cioccolata: “Sono già stato a Modica, per assistere della Madonna Vasa Vasa”

Una delegazione della F.A.Si. (Federazione delle Associazioni Siciliane in Lombardia) presieduta dal suo coordinatore, Mario Ridolfo, si è recata a Palazzo Marino per consegnare al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, una barretta di Cioccolato di Modica IGP confezionata appositamente dal Consorzio per il Quarto Raduno F.A.Si, che si svolto a nella Città di Modica nei giorni 10 e 11 agosto scorsi, unitamente al libro che ne racconta la storia.

La cerimonia della consegna si è svolto nello studio privato del Sindaco ed erano presenti, oltre al Sindaco Sala, il coordinatore della F.A.Si., Mario Ridolfo, il Consigliere del Comune di Milano, Fabrizio de Pasquale, il vice coordinatore della F.A.Si, Michele Fiorenza, Nicola Lombardo della segreteria della F.A.Si, il poeta modicano Pippo Puma e il tenore del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Veneziano. E’ stata anche l’occasione per consegnare al Sindaco Sala la targa commemorativa del Quarto Raduno Estivo della F.A.Si. tenutasi nella Città Capitale della Contea.

L’incontro si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. Il Sindaco Sala ha confidato a Pippo Puma che era già stato, anni fa, a Modica, per assistere all’evento folkloristico-religioso della Madonna Vasa Vasa e assaggiato il notissimo cioccolato presso la più nota fabbrica di Modica.

Si è parlato, anche, dell’organizzazione di un evento culturale, analogo a quello svolto a Modica l’estate scorsa, riguardante gli eventi storici della Citta di Modica, Patrimonio dell’Umanità e i legami passati con la Città di Milano, in particolare con il casato “de Leyva”, che ha avuto come residenza milanese proprio Palazzo Marino. Si è convenuto, inoltre, di celebrare l’evento nel prossimo 2020 presso la prestigiosa “Sala Alissi” di Palazzo Marino.