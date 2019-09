Elvira Sigona della Conad Scherma Modica in pedana al trofeo Coni Nazionale.

Saranno Crotone Cutro e Isola di Capo Rizzuto ad ospitare l’edizione 2019 del Trofeo Nazionale Coni Kinder+Sport il prossimo fine settimana. La manifestazione multi sportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale del CONI e affiliate alle Federazioni Nazionali è giunta alla sesta edizione, ed è a tutti gli effetti una mini olimpiade delle regioni.

Per la scherma è prevista una formula di gara con un rappresentante per ogni specialità per ogni regione. La portacolori della Conad Scherma Modica Elvira Sigona avendo vinto la selezione regionale lo scorso mese di giugno è stata così convocata a rappresentare la Sicilia nella prova di fioretto femminile. Il maestro Leandro Giurdanella tecnico capodelegazione per la disciplina della scherma, guiderà nella cerimonia di apertura giovedì sera e poi a fondo pedana la squadra siciliana.

Intanto l’attività al PalaMoak è entrata nel vivo, tutte le categorie agonistiche olimpiche e paralimpiche hanno ripreso gli allenamenti in vista delle prossime competizioni. E proprio in questi giorni è in corso la settimana di “porte aperte” per venire a visitare la sala scherma e per chi volesse iscriversi al periodo di prova dei vari corsi promozionali. Su tutti lunedì 30 settembre prenderà il via la 36º edizione dell’ormai tradizionale Corso Scolastico rivolto agli alunni delle scuole elementari della città. Il corso patrocinato e in collaborazione con il Comune di Modica, darà la possibilità in maniera totalmente gratuita per 4 ore settimanali fino al mese di dicembre, di seguire un percorso di educazione motoria e di avviamento alla scherma, dando la possibilità di conoscere lo sport che ha portato la prima medaglia olimpica dell’intera provincia iblea. Inoltre dal 2 ottobre prenderanno il via corsi promozionali di attività ludico-motoria per bambini di 5/6 anni, oltre che di avviamento alla scherma paralimpica in carrozzina e per non vedenti e per adulti delle categorie master.