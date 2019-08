Volley. Maria Giovanna Pillitteri sarà coach e formatrice delle giovanissime dell’Ardens Comiso anche la prossima stagione

Coach Maria Giovanna Pillitteri ha rinnovato con l’Ardens Comiso per la stagione 2019/20. Il matrimonio tra Maria Giovanna Pillitteri e l’Ardens nasce molti anni fa, quando la Pillitteri era atleta e leader della squadra che sfiorò la serie B1. Adesso è ormai parte stabile dello staff tecnico e segue da quasi 10 anni le giovani del Centro di Avviamento allo Sport (CAS) biancorosso.

Per la Pillitteri la stagione appena trascorsa si è conclusa con la chiamata nello staff tecnico della selezione Sicilia al Trofeo delle Regioni che si è svolto a giugno in Friuli. L’anno prossimo la coach comisana sarà impegnata, non solo nel delicato compito di seguire e formare le piccole pallavoliste fino a 6 anni, ma anche nella preparazione del gruppo di giovanissime 2010/11che inizieranno il percorso verso l’agonismo.

Il settore giovanile dell’Ardens è il fiore all’occhiello del Comitato Territoriale Fipav Monti Iblei: l’impegno e la passione dei tecnici biancorossi hanno reso possibile la nascita di tantissimi talenti negli ultimi cinquant’anni: “Maria Giovanna è una risorsa fondamentale per noi, – commenta il DS Salvatore Cosentino – fa parte dell’Ardens da tantissimi annie sta dando continuità in modo eccellente alla tradizione giovanile biancorossa. Siamo molto felici che sia arrivato il rinnovo”.

Pillitteri è consapevole della grande responsabilità e del ruolo fondamentale che ricopre nell’Ardens: “Quasi tutte le ragazze che hanno fatto la trafila delle giovanili sono arrivate in prima squadra, e molte di loro hanno raggiunto risultati sportivi importanti, anche a livello nazionale. Sono felice di continuare il percorso di formazione e crescita tecnica delle piccole che forse, un giorno, saranno le atlete della prima squadra, magari in un campionato nazionale come la B2.Non vedo l’ora di iniziare il cammino di preparazione alle gare delle giovanissime.”