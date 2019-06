Anche la città di Ispica sarà interessata domani dal Giro di Sicilia. 250 auto d’epoca percorreranno in mattinata le vie del centro storico.

Farà tappa anche ad Ispica domani la XXIX edizione del Giro di Sicilia con 250 auto d’epoca che sfileranno sino a domenica sulle strade siciliane. Ad organizzare l’evento, il Veteran Car Club Panormus, il più antico club in Sicilia che ha comunicato all’Amministrazione Comunale itinerario e orari.

Il Sindaco Pierenzo Muraglie e l’assessore al Turismo Giuseppe Pluchinotta commentano così: “Il Giro di Sicilia sarà un’occasione importante per la nostra città, un grande evento che coinvolgerà la nostra cittadina e il centro storico. Le auto d’epoca inizieranno a transitare dalle 11,30 fino a conclusione del loro percorso che si prevede intorno alle 13,30. Arrivando dalla Statale SS 115, percorreranno la via Costanzo Ciano, Via XX Settembre, Piazza Unità d’Italia per poi attraversare nuovamente la Statale 115 e dirigersi verso Modica. Sarà un’occasione per far conoscere Ispica valorizzando le sue bellezze e allo stesso tempo ammirare le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano”.