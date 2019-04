Al posto del rosolinese Gennuso. Si è insediata all’Ars, Daniela Ternullo

“Non posso nascondere l’emozione che ho provato nel pronunciare “lo giuro” davanti al presidente dell’ Ars ed ai deputati presenti. Avrei, però, preferito sedermi negli scranni di Palazzo dei Normanni con un percorso diverso, magari concordato politicamente, ma le cose sono andate diversamente. E questo mi dispiace per chi ha vinto con questa lista le elezioni nel novembre del 2017”.

Lo ha detto la deputata supplente del Gruppo Popolari e Autonomisti – Idea Sicilia, on. Daniela Ternullo, dopo il giuramento di ieri pomeriggio all’Ars. Nelle ultime 24 ore la parlamentare che vive a Melilli, dove è stata più volte assessora e nel 2018 pure vice sindaca, ha ricevuto tante testimonianze di affetto e di simpatia, al di là degli schieramenti politici.

“In Aula avrei voluto esprimere un breve pensiero, ma i lavori parlamentari in corso non mi hanno consentito di prendere la parola. Lo faccio in questa circostanza. A me non importa per quanto sarò all’interno di questa importantissima Aula parlamentare, ma per mio carattere e temperamento darò tutta me stessa – dice Ternullo – Tutto il mio tempo lo metterò a disposizione di un territorio martoriato che chiede risposte… Tantissime risposte soprattutto sotto il profilo ambientale e sanitario. Farò da collante tra Palermo a la provincia di Siracusa per il bene e nell’interesse della nostra comunità”.