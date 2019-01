Il cioccolato di Modica al Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria Panificazione Artigianali e Caffè di Rimini

Rimini presenta dal 19 al 23 gennaio, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria Panificazione Artigianali e Caffè, punto di incontro tra professionisti alla continua ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione. Il 22 gennaio, nel corso del convegno sul “Primato europeo del cioccolato di Modica”, i Maestri Cioccolatieri Andrea Iurato e Concetto Cicero prepareranno il cioccolato di Modica in diretta, coadiuvati dagli allievi dell’Alberghiero di Modica, e ne cureranno la degustazione. Cioccolato e peperoncino sono l’abbinamento storico per eccellenza. I conquistatori spagnoli lo appresero dagli Atzechi e lo introdussero in Europa. Solo in seguito venne aggiunto al cacao lo zucchero, per opera dei monaci che lo lavoravano. Durante la dominazione degli spagnoli in Sicilia nel XVI secolo si introdusse l’uso di mescolare al cacao il peperoncino nella Contea di Modica, importante stato feudale del sud Italia.