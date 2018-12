Al Teatro Garibaldi di Modica arriva “Gospel and Christmas songs” con Laura Wilson & Nù Movement, questo sabato 29 dicembre alle 21. Una grandissima serata per diffondere attraverso la musica un messaggio di amore, pace e fratellanza. Il tutto con l’immancabile entusiasmo che questo stile musicale apporta col suo ritmo ma anche col suo messaggio basato soprattutto sui valori fondamentali della vita.

Toni robusti, suono energico, ritmi sonori marcatamente soul made in Usa sono gli elementi che fanno emergere tutta la personalità di Laura Wilson & Nu’ Movement che gioca un ruolo fondamentale nell’esuberante spinta di veracità live dei suoi concerti. Laura ha pochi eguali nelle escursioni e timbriche vocali ed è questa la sua nuova veste sonora, meno rivolta alle regole del gospel romantico è più incline alla moderna spiritualità che si manifesta con ritmi e ballate, ricche di groove, alzando il livello emotivo con enfasi e destinato a trasportare il pubblico dentro a ogni canzone.

Tradizione e modernità vanno a braccetto, come negli episodi migliori, ed in questa dimensione, tra gli apporti ritmici e vocali del gruppo, che si assesta uno dei più corposi live set Gospel a cui si può assistere. Tentazioni piacevoli e esuberanti, energia vocale, giocano un ruolo fondamentale del gruppo guidato da Laura. Molte le collaborazioni e le partecipazioni con altre Star del Gospel americano e partner artistica di Travis Greene, vera icona in USA, Laura Wilson acquisisce un ruolo di primaria presenza sulle scene artistiche del Gospel & Soul in USA.

Per la prima volta in Italia, questa formazione è un insieme di musica religiosa tra spirituals tradizionali neri e suoni moderni, opportunamente rivisitati e resi popolari dalla tradizione classica per una messa in opera perfetta, tra precisione e bellezza delle voci, profondità delle canzoni sacre, il tutto collegato al lato più moderno e contemporaneo del coro.

Intanto per questo venerdì sera 28 dicembre alle ore 21 è tutto pronto per “Un viaggio d’amore” a cura della Compagnia di operetta del Teatro al Massimo di Palermo con la regia del bravissimo Umberto Scida. Le melodie più famose e le scene comiche più divertenti che appartengono al mondo dell’operetta in una carrellata di duetti ed arie celebri legati da dialoghi e scenette che creano un filo conduttore divertente ed esilarante. Umberto Scida ed i cantanti ed attori della Compagnia si avvicendano sul palco per esibirsi nei vari numeri musicali, vestendo i panni dei personaggi che sono rimasti nella memoria del grande pubblico che è appassionato dell’operetta, ma riescono a strizzare l’occhio anche a chi è poco avvezzo a questa forma di spettacolo, tanto sono avvincenti gli argomenti e coinvolgenti le melodie del programma. Il tutto è condito dalla preziosa presenza del corpo di ballo che crea una cornice fresca e briosa aiutando lo spettatore a calarsi in una parentesi di spensieratezza, quadro dopo quadro.

Per quanto riguarda la musica al Teatro Garibaldi, il nuovo anno verrà accolto come da consuetudine dal gran Concerto di Capodanno, in programma giorno uno gennaio alle ore 18 e successivamente in replica alle ore 21. Per qualsiasi informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internetwww.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonando al 0932/946991.