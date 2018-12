ChocoModica “musicato” da ChocoRadio

Dopo il successo dello scorso anno, torna “Chocoradioshow” di RTM, il format musicale che in occasione di ChocoModica riempie di allegria il venerdì della kermesse più gustosa dell’anno. Uno spettacolo unico nel suo genere patrocinato dalla ditta PELUSO che dal 1964 delizia tutti con “i buoni di Sicilia” tra cui, l’ormai famosissimo cioccolato Modicano.

La serata del 7 dicembre, presentata dalla conduttrice Alessia Serena, offrirà a tutti i presenti un’ampia scaletta musicale, dalla musica live al dj set dei nostri migliori dj, lasciando spazio anche alla comicità. Si esibiranno due tra le migliori band Siciliane, Joe billy e Onorata Società, per poi lasciare il palco al divertente Massimo Spata.

In seconda serata il corso Umberto si trasformerà in una discoteca a cielo aperto per i più giovani e non solo, con l’alternarsi dei dj Renato Ruta, Tony Cannizzaro e Gianni Agosta, accompagnati dalla voce di Max Garrone. Il tutto in diretta sulle frequenze di Radiortm con Gianluigi Longobardi, Toto Giannangeli, Robert Spadaro e la regia di Luca Basile che dal backstage dietro il palco coordineranno la diretta per dare la possibilità a chi non potrà essere presente di seguire la serata. Quest’anno grazie ad RTM e la ditta PELUSO nasce un vero e proprio show che lascerà un ricordo per chiunque sarà presente con la possibilità di poter portare a casa dei simpaticissimi gadget che verranno distribuiti durante la serata.