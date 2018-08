Domani sera a Chiaramonte Gulfi concerto d Valerio Scanu in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono, San Vito.

Valerio Scanu torna in Sicilia e domani, sabato 25 agosto, farà tappa a Chiaramonte Gulfi in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono, San Vito. Con lui sul palco la cover band “Si viene e si va” e il cabaret di Gino Astorina. Scanu è noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad al talent show“Amici”nell’edizione tra il 2008 ed il 2009, nel quale si è classificato secondo. Nel 2010 ha anche vinto il Festival di Sanremo con il brano “Per tutte le volte che…”. Nel 2016 è tornato all’Ariston con “Finalmente piove”. Negli ultimi anni ha anche partecipato anche a programmi tv molto seguiti dal pubblico come “L’isola dei famosi” e “Tale e quale show” ed ha svolto il ruolo di co-conduttore in alcune trasmissioni tv. Di recente ha anche pubblicato il suo secondo libro, dal titolo “Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary”.

Anche quest’anno, quindi, Chiaramonte conferma il suo legame con i cantanti italiani. Lo scorso anno, infatti, ospitò il concerto di Paolo Vallesi che si esibì in coppia con Antonella Arancio, nel 2016 la stessa Arancio tenne un concerto da solista nel paese montano. L’evento, curato dal comitato per i festeggiamenti in onore di San Vito, è stato realizzato in collaborazione con l’agenzia di spettacoli Antonio Saeli Management.