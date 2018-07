Nuovi giovani in casa Volley Modica: Antonio Dormiente e Giorgio Calabrese

Prosegue la linea verde in casa Volley Modica e va a completarsi il roster in vista del prossimo campionato di Serie B agli ordini del nuovo tecnico Peppe Bua.

Dopo Andrea Torre, Ciccio Cavalli, Andrea e Francesco Raso, Calogero Tulone, Giovanni Chillemi, Luca Modica Paolo Melilli e Piero Turlà si uniscono al gruppo Antonio Dormiente e Giorgio Calabrese.

Antonio Dormiente, classe 2001, libero, è entrato già già nel giro della serie B dall’anno scorso, modicano, cresciuto tra le file dell’ Athlon Ispica, l’anno scorso ha affrontato le finali nazionali Under18 che la società bianco-azzurra ha disputato.

Giorgio Calabrese, classe 2001, schiacciatore, cresciuto anche lui nella società ispicese è stato protagonista nella cavalcata che ha portato il Club Volley Ibleo alla vittoria della serie D e della Coppa Sicilia.

Anche Calabrese insieme a Turlà, Melilli e Dormiente è stato protagonista nelle finali nazionali giocate dalla società Bianco-azzurra nelle ultime stagioni, a dimostrazione di quanto di buono si stia facendo a livello giovanile

Il Mister Bua si sta prodigando insieme alla dirigenza Modicana per creare un gruppo di giovani guidati da elementi di maggiore esperienza, che possa essere protagonista nel prossimo campionato di serie B.