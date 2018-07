Continua la campagna di rafforzamento per il Santa Croce che il 30 Luglio sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza, con il consueto raduno e l’inizio della preparazione atletica. La società, dopo aver riconfermato lo zoccolo duro della stagione precedente, esce allo scoperto con i primi volti nuovi. Ad indossare la maglia camarinense per la stagione 2018/19 sarà infatti l’esperto difensore Giuseppe Occhipinti classe 1980 (nella foto). Il forte difensore di Donnalucata, dopo aver militato in svariate squadre dilettanti di Umbria e Toscana è rientrato in Sicilia con la quale ha indossato maglie celebri come quelle di Gela e Vittoria in Serie C e Siracusa, Vigor Lamezia, Vibonese, Taranto, Comprensorio Montalto e Messina in Serie D, tra le tante. Occhipinti rafforza quindi il reparto difensivo aggiungendosi ai già riconfermati difensori senior Alma, Ravalli, Jatta e Silva.