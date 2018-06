Domani a Scicli la granfondo Fiume Irminio promosso dall’Asd Amici Bike sotto l’egida del Csen

E’ in programma domani, domenica 10 giugno, la granfondo Mtb Fiume Irminio Città di Scicli promossa dall’Asd Amici Bike. Due le specialità previste. La mediofondo con un chilometraggio di 30 chilometri (escursionistico) e il percorso granfondo lungo 45 chilometri. La manifestazione sportiva si svolge sotto l’egida del Csen, comitato provinciale di Ragusa, presieduto da Sergio Cassisi. A rappresentare l’ente di promozione sportiva ci sarà il consigliere provinciale Giuseppe Stracquadanio, segretario del Csen. “Auguriamo un grosso in bocca al lupo – afferma Cassisi – al presidente Rosario Di Naro, al vice Francesco Di Naro, al tesoriere Angelo Russino e ad Angelo Pagano del consiglio direttivo, oltre a tutti i componenti dell’Asd Amici Bike che hanno organizzato questo evento. Sono sicuro che si tratterà di un appuntamento molto gettonato e che richiamerà numerosi sportivi. Domani, tra gli altri, ci sarà, in qualità di partecipante, anche il vicepresidente Csen Sicilia Francesco Giorgio. Un ulteriore motivo di interesse per quanto ci riguarda. Come Csen non potevamo mancare e cercheremo di fare sentire la nostra presenza istituzionale convinti che manifestazioni come quella di domani contribuiranno a fare crescere ancora di più il movimento ciclistico nell’area iblea”. Quella di domani è la seconda e ultima tappa del campionato regionale circuito Csen e saranno assegnate le maglie al vincitore di ogni categoria.