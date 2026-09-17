Pozzallo, lite in strada degenera: 50enne arrestato per maltrattamenti alla compagna e aggressione ai militari

POZZALLO, 17 Settembre 2026 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato un uomo di 50 anni, residente a Pozzallo, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento dei militari dell’Aliquota Radiomobile è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero d’emergenza 112, che segnalava una violenta lite in strada tra un uomo e una donna nei pressi di un’abitazione.

All’arrivo della pattuglia, il cinquantenne – in evidente stato di forte alterazione emotiva – stava minacciando di morte la compagna convivente, passando poi a vie di fatto. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti per separare l’uomo dalla vittima e metterla in sicurezza. Tuttavia, alla vista degli operanti, l’indagato ha rivolto anche contro di loro pesanti minacce di morte, aggredendoli fisicamente e rendendo necessario l’invio sul posto di una seconda pattuglia di supporto.

Nemmeno l’arrivo dei rinforzi ha placato la furia dell’uomo, che ha tentato una nuova aggressione nei confronti del personale in divisa. La situazione è stata definitivamente neutralizzata solo grazie all’utilizzo deterrente dello spray al peperoncino in dotazione, che ha permesso di immobilizzare il pozzallese in sicurezza.

Terminati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Su disposizione del Magistrato di turno, è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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