Vittoria. MPA, continuano le adesioni: entra la consigliera comunale Agata Iaquez

Vittoria, 15 settembre 2026 – Come preannunciato, continuano le adesioni al Movimento per l’Autonomia in provincia di Ragusa. Stavolta ad aderire è la consigliera comunale di Vittoria Agata Iaquez, che sceglie di proseguire il proprio percorso politico all’interno dell’MPA.

Una decisione maturata nel segno della continuità con l’esperienza politica portata avanti insieme a Gianfranco Fidone, del cui gruppo Iaquez ha fatto parte sin dall’inizio, condividendone il percorso e le principali scelte politiche e amministrative.

«Ho riflettuto sulla proposta di entrare nel Movimento per l’Autonomia e ho deciso di aderire – dichiara Agata Iaquez –. È una scelta che nasce soprattutto dal rapporto di fiducia costruito negli anni con Gianfranco Fidone e dalla condivisione di un percorso politico e amministrativo che ci ha visti dalla stessa parte sin dall’inizio. Nonostante i numerosi impegni professionali e familiari, ho scelto di continuare a dare il mio contributo alla vita politica e amministrativa di Vittoria e Scoglitti, con la schiettezza e la coerenza che hanno sempre caratterizzato il mio modo di essere».

Soddisfazione viene espressa da Gianfranco Fidone, che sottolinea il valore dell’ingresso della consigliera nel progetto autonomista.

«Con Agata abbiamo condiviso un percorso importante e sono convinto che insieme potremo fare ancora tante cose positive. La sua adesione rafforza una squadra che sta crescendo e che vuole costruire un progetto politico serio per Vittoria, Scoglitti e per l’intero territorio. Guardiamo già ai prossimi appuntamenti con l’obiettivo di lavorare insieme e consolidare la nostra presenza nelle istituzioni».

Soddisfazione anche da parte del vicecommissario provinciale del MPA, Paolo Ferrara, che accoglie positivamente la nuova adesione: «L’ingresso di Agata Iaquez rappresenta un ulteriore segnale della crescita del Movimento per l’Autonomia a Vittoria e Scoglitti. Agata porta con sé esperienza amministrativa, conoscenza del territorio e un rapporto diretto con la comunità. La sua scelta rafforza un progetto che vuole essere sempre più aperto e capace di aggregare persone pronte a lavorare concretamente per la città. Le diamo il benvenuto nella nostra squadra, certi che il suo contributo sarà prezioso per le sfide che ci attendono».

L’ingresso di Iaquez rappresenta dunque un ulteriore tassello nel percorso di crescita e radicamento dell’MPA nel territorio di Vittoria e Scoglitti e, più in generale, nella provincia di Ragusa, dove il Movimento sta raccogliendo nuove adesioni in vista delle prossime sfide politiche ed elettorali.

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