Vittoria. Interventi di manutenzione di Siciliacque: possibili disservizi nell’erogazione idrica

Vittoria, 15 settembre 2026 – L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a causa degli interventi di manutenzione programmati da Siciliacque S.p.A. presso la Centrale di sollevamento Giardinello e il Partitore Madonna della Salute, potrebbero verificarsi temporanei problemi nell’approvvigionamento e nell’erogazione dell’acqua su tutto il territorio comunale.

I lavori, programmati dal gestore sovracomunale (Siciliacque S.p.A), potrebbero determinare riduzioni della pressione o temporanee interruzioni del servizio, con possibili disagi per l’utenza.

L’Amministrazione comunale si scusa con la cittadinanza per gli eventuali disservizi che dovessero verificarsi e assicura la massima attenzione sull’evoluzione della situazione.

Si invita la cittadinanza ad utilizzare l’acqua con parsimonia.

Si precisa che le eventuali criticità sono direttamente riconducibili agli interventi di manutenzione programmati da Siciliacque S.p.A.

La cittadinanza sarà informata di eventuali ulteriori aggiornamenti.

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