Sambiase – Modica Calcio in diretta su RTM: tutto pronto per il turno infrasettimanale di Serie D

Il Modica Calcio si prepara a scendere in campo per un nuovo, importante impegno nel campionato di Serie D. Per la sfida in trasferta contro il Sambiase, i tifosi rossoblù e gli appassionati di calcio dilettantistico non dovranno perdersi un solo minuto dell’azione, grazie alla copertura totale garantita da RTM.

Dettagli della diretta

Partita: Sambiase – Modica Calcio

Competizione: Serie D (Turno infrasettimanale)

Data e Orario: Collegamento mercoledi 16 Settembre 2026, a partire dalle 15:55

Canali di trasmissione: In televisione su RTM e in streaming su radiortm.it

La squadra di radiocronaca

Il racconto della sfida dallo stadio di Lamezia Terme è affidato alla voce di Walter Giannone, che curerà la radiocronaca diretta del match a partire dalle 15:55.

Dallo studio centrale, invece, il coordinamento e gli aggiornamenti costanti saranno affidati a Luca Basile, per seguire in tempo reale l’andamento della partita e tutti gli sviluppi dagli altri campi del girone.

Un appuntamento imperdibile per seguire da vicino le sorti della formazione modicana in questo avvincente turno infrasettimanale.

Salva