  • 20 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Agosto 2026 -
Attualità | Scicli

Tim down in tutto il centro storico di Scicli

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Da ieri la rete Tim mobile è down in tutto il centro storico di Scicli.
Il Comune ha fatto formale segnalazione al gestore di telefonia mobile rappresentando i danni economici che questo disservizio sta creando a turisti e residenti.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube