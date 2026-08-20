Da ieri la rete Tim mobile è down in tutto il centro storico di Scicli.
Il Comune ha fatto formale segnalazione al gestore di telefonia mobile rappresentando i danni economici che questo disservizio sta creando a turisti e residenti.
Tim down in tutto il centro storico di Scicli
Tempo di lettura: 2 minuti
Da ieri la rete Tim mobile è down in tutto il centro storico di Scicli.
© Riproduzione riservata
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.