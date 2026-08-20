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Cultura | Modica

Modica, Domenico Pisana nella giuria del Premio Letterario Nazionale ASI Cultura per Casa Sanremo Writers 2027

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SANREMO, 20 Agosto 2026 – Si arricchisce di una figura di spicco del panorama culturale siciliano e nazionale la giuria del Premio Letterario Nazionale ASI Cultura x Casa Sanremo Writers 2027. Nelle ultime ore è stata annunciata la nomina di Domenico Pisana, che andrà ad affiancare i giudici delle nuove e attese sezioni dedicate alla Legalità e alla Poesia.

Poeta, critico letterario, scrittore e teologo, il modicano Pisana è una voce autorevole e profondamente radicata nel territorio ibleo, in qualità di Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica. Il suo curriculum vanta una produzione letteraria e saggistica di straordinario rilievo: ha pubblicato 12 libri di poesia, 13 testi di critica letteraria, 13 opere a carattere etico-teologico e 3 volumi storico-politici.

“La risonanza della sua scrittura – si legge nelle motivazioni della scelta –  supera i confini nazionali: le sue opere poetiche e teologiche sono state tradotte in ben sette lingue (inglese, polacco, spagnolo, serbo, albanese, rumeno e arabo), confermando una sensibilità artistica capace di dialogare con diverse culture. Nel corso della sua prolifica carriera ha collezionato oltre trenta riconoscimenti, tra cui spiccano il prestigioso Premio letterario d’onore “Naji Naaman” in Libano e la Medaglia d’oro alla carriera conferitagli dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi”.

L’ingresso di Domenico Pisana nella giuria di Casa Sanremo Writers 2027 garantisce un bagaglio di competenze trasversali e una raffinata sensibilità critica, elementi ideali per valutare le opere in gara nelle sezioni Legalità e Poesia e valorizzare al meglio i talenti emergenti della scrittura italiana.

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