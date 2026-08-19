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Ventidue anni dopo: la mitica V MA del Liceo “Verga” si ritrova sotto le stelle di Marina di Modica

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MODICA, 19 Agosto 2026 –  A ritrovarsi, a ben 22 anni dal diploma, è stata la classe V MA, la storica classe che, nel lontano 1999, inaugurò il nuovissimo e sperimentale corso “pedagogico-musicale” del Liceo “Verga” di Modica.

Un traguardo importante, celebrato tra sorrisi, aneddoti e ricordi indelebili di un percorso di studi che ha segnato profondamente la giovinezza di tutti i partecipanti.

Nonostante qualche inevitabile defezione dell’ultima ora — rigorosamente registrata con tanto di spiritosa “giustificazione dei genitori”, come ai vecchi tempi del liceo — la partecipazione è stata calorosa e carica di entusiasmo. Il tempo sembrava essersi fermato: tra un abbraccio e l’altro, i banchi di scuola hanno lasciato il posto ai tavoli all’aperto, ma la complicità è rimasta esattamente quella di allora.

Il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio l’incontro con alcuni dei docenti che hanno rappresentato i veri pilastri di quel quadriennio formativo e umano. A condividere la festa con gli ex studenti c’erano i proff  Puccio,  Sgarlata,  Giannone, Antoci,  Portelli e il “mitico” Peppe Scucces.

La loro presenza ha trasformato la cena in un vero e proprio tuffo nel passato, fatto di stima reciproca, affetto e la consapevolezza di aver fatto parte di un esperimento scolastico unico e speciale, capace di unire la pedagogia alla passione per la musica.

“Un legame che resiste al tempo e alla distanza, dimostrando che certe note, suonate insieme sui banchi di scuola, continuano a risuonare per tutta la vita.”

Tra risate che echeggiavano nella notte di Marina di Modica e brindisi al futuro, la serata si è conclusa con una promessa unanime: non bisognerà aspettare un altro decennio per ritrovarsi.

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