Sampieri(Scicli). Le gesta di Vanina Guarrasi nell’undicesimo romanzo da protagonista. L’opera di Cristina Cassar Scalia

Sampieri(Scicli), 19 agosto 2026 – “Le terme dell’indirizzo”, altro romanzo giallo di grande successo editoriale ad “Autori & Libri, conversando a Sampieri”. Cristina Cassar Scalia, tra le più interessanti scrittrici del momento, fa ruotare tutto attorno all’iconica figura di Vanina Guarrasi, vicequestore a Catania, per l’undicesima volta: tante sono le opere pubblicate che la vedono protagonista assieme all’ispettore capo Spanò e all’immancabile commissario in pensione, Patanè. Al Pata Pata ancora una volta, pubblico assai numeroso che ha reso omaggio ad una scrittrice, oculista di professione, ma autrice di gialli tra le più innovative e interessanti degli ultimi dieci anni. La scalata ai primi posti nelle vendite di “Le terme dell’indirizzo” ne è la prova. L’interesse della serata è dovuto anche all’ottima conversatrice, la giornalista Alessandra Fassari,docente e comunicatrice letteraria nonché creator digitale che ha reso il dialogo molto istruttivo e interessante.

Un romanzo, come è solito leggere nelle opere della Cassar Scalia, intrigato e complesso sin dalle prime indagini; la soluzione si dipana nelle ultime pagine con una scrittura al solito colloquiale, diretta e con gli intercalari in dialetto siciliano che rendono più gustoso il senso della lettura.

Sullo sfondo della trama, una Sicilia con i suoi panorami e le sue visioni uniche che attivano suggestioni esclusive, corredate, al solito, da un caleidoscopio culinario che non è un’appendice, ma incisivo protagonista del romanzo.

Prossimo appuntamento, sabato 22 agosto ore 19:00, con “Cantando con gli occhi” (Carthusia Edizioni), il libro firmato da Francesco De Gregori e illustrato da Angelo Ruta che dialogherà con Andrea G. Cerra, giornalista de “La Repubblica” e scrittore.

E per la prima volta spazio alla musica! Grazie all’associazione Campi Sonori e alle band La Perla Rara e NowHere.

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