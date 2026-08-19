Muffa sugli asciugamani e cattivi odori: gli errori di lavaggio più comuni nelle case italiane

La cura del bucato domestico rappresenta una delle attività quotidiane più importanti per assicurare l’igiene dei tessuti a contatto con la pelle e per mantenere una piacevole sensazione di pulito in tutta la casa. Asciugamani che restano umidi, capi che perdono freschezza dopo pochi utilizzi e cattivi odori persistenti sono problemi molto diffusi che rischiano di rovinare anche le fibre tessili di migliore qualità nel giro di pochissimi mesi. Per ovviare a questi inconvenienti, molti consumatori consultano confronti indipendenti per individuare la miglior lavatrice secondo i test, cercando un apparecchio capace di garantire un risciacquo ottimale e di eliminare i residui di umidità che favoriscono la proliferazione di batteri e funghi. Molto spesso si tende a colpevolizzare unicamente la qualità del detersivo acquistato, senza considerare che un’azione meccanica inefficiente o un programma di lavaggio inadeguato impediscono la corretta igienizzazione dei tessuti, lasciando la strada spianata a odori sgradevoli difficili da eliminare anche con lavaggi successivi ad alte temperature.

Le cause biologiche della perdita di freschezza dei tessuti

La comparsa di odori sgradevoli sugli asciugamani e sui capi di abbigliamento è quasi sempre legata alla formazione di colonie batteriche e muffe microscopiche che trovano un terreno fertile nelle fibre umide. Quando i tessuti rimangono bagnati troppo a lungo all’interno del cestello o non vengono stesi correttamente subito dopo la fine del ciclo di lavaggio, l’acqua stagnante penetra in profondità nelle trame, creando un microclima caldo e umido ideale per la proliferazione dei microrganismi. Questa situazione viene ulteriormente aggravata dall’accumulo progressivo di residui di sporco cutaneo, sebo e residui di detersivo non risciacquati a dovere, i quali si depositano tra le fibre fungendo da nutrimento per i batteri responsabili di quel tipico odore di chiuso che si sprigiona non appena il tessuto entra nuovamente in contatto con l’umidità corporea.

Gli errori più frequenti nella gestione dei programmi e delle temperature

Uno dei comportamenti errati più diffusi nelle abitudini di lavaggio delle famiglie è l’utilizzo sistematico di temperature troppo basse per cicli che richiederebbero invece un’azione termica più energica. Sebbene i lavaggi a trenta gradi siano consigliabili per risparmiare energia e proteggere i capi delicati, i tessuti spugnosi come gli asciugamani o la biancheria da letto necessitano di temperature superiori ai sessanta gradi per debellare completamente i batteri e sciogliere i residui di grasso. A questo si aggiunge spesso un sovradosaggio di detersivo o di ammorbidente, i quali non vengono diluiti correttamente durante la fase di risciacquo e formano una pellicola impermeabile sulle fibre che intrappola lo sporco e riduce drasticamente la capacità assorbente dei tessuti, rendendo gli asciugamani ruvidi e inclini a trattenere l’umidità per giorni.

Soluzioni pratiche e manutenzione dell’elettrodomestico per un bucato perfetto

Per risolvere in modo definitivo il problema degli odori sgradevoli e della muffa, è indispensabile adottare alcune semplici regole di gestione sia dei capi sia dello strumento utilizzato per il lavaggio. Effettuare periodicamente un lavaggio a vuoto ad alte temperature con prodotti igienizzanti specifici consente di ripulire le tubature, la vaschetta del detersivo e la guarnizione dell’oblò, dove si accumulano costantemente i fanghi residui che contaminano l’acqua di lavaggio pulita. Lasciare sempre lo sportello dell’elettrodomestico leggermente accostato dopo ogni utilizzo favorisce inoltre l’asciugatura interna delle componenti meccaniche, impedendo la formazione di muffe che andrebbero a compromettere l’igiene dei carichi successivi e assicurando prestazioni costanti nel tempo per la tutela della salute di tutta la famiglia.

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