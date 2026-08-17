La V A 96 dell’Istituto “Galilei” si ritrova dopo 30 anni, un tuffo nel passato per rinforzare una sana amicizia

Modica, 17 Agosto 2026 – A trent’anni dall’ultimo suono della campanella, la V A 1996 dell’Istituto “Galileo Galilei” di Modica si è ritrovata qualche sera fa in un noto ristorante del centro storico di Modica per festeggiare un diploma che ha aperto le strade del futuro a tutti i partecipanti.

All’appello hanno risposto presente Valeria Adamo, Ezio Aprile, Marco Ascenzo, Valentina Barone, Peppe Buffa, Davide Caruso, Marco Cesareo,

Calogero Di Caro, Stefania Dore, Paola Iabichino, Giorgio Occhipinti, Carmelo Poidomani, Davide Sammito e Graziana Vicari, mentre non hanno

potuto presenziare alla rimpatriata per motivi di lavoro, Alessandro Basile, Katya Blandino, Giovanni Fazio, Annalisa Di Raimondo e Dario Schembari.

Tra risate e aneddoti davanti a un buon bicchiere di vino, l’incontro è stato come un riavvolgere il nastro tra chi dopo la maturità si è lasciato ragazzo e ora si è ritrovato adulto, con famiglie e professioni diverse, ma con lo stesso spirito di quando il “Galileo Galilei” era considerata la seconda casa.

La rimpatriata della V A del 1996, quindi, è stato un modo per ricordare che il tempo passa, ma anche la conferma che a distanza di ben 30 anni quella classe è rimasta sempre una “squadra”.

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