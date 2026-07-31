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Politica | Ragusa

Spiagge pulite e rispetto del territorio: al via la consegna dei portacicche tascabili a Marina di Ragusa e Punta Braccetto

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Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 31 luglio 2026 – “La spiaggia non è un portacicche. Così come non lo sono i prati, le fioriere, le strade.
Dopo l’ordinanza di divieto di fumo che riguarda il tratto di spiaggia tra La Rotonda e il Lido Azzurro, a Marina, e quella che tutela bambinopoli e aree sportive di tutte le ville e i giardini, vogliamo portare avanti un’iniziativa educativa a tutela di tutto il litorale e il territorio.
Sabato 1 e domenica 2 agosto, alle 17.30,
dichiara l’assessore all’Ambiente, Gianni Giuffrida, ci ritroveremo in Piazza Malta insieme a cittadini volontari e diverse associazioni ambientaliste (hanno già confermato Plasticfree , Legambiente, Esplorambiente, Ragusa Attiva, Rimboschiamo) per la distribuzione di centinaia di portacicche portatili.
La stessa iniziativa avverrà nella giornata di domenica 9 agosto a Puntabraccetto, con incontro alle 17.30 all’Infopoint.
Ringrazio fin da ora tutti i volontari e i cittadini che accetteranno questo regalo, offerto dalla ditta Busso, facendone buon uso.”

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