  • 30 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Luglio 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica: maltrattamenti alla moglie e alla ex, arrestato 40enne evade dai domiciliari e finisce in carcere

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 30 Luglio 2026 –

La Polizia di Stato di Modica ha tratto in arresto un uomo di quarant’anni, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed evasione dagli arresti domiciliari.

L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza si è sviluppata a seguito di gravi episodi di violenza domestica consumati dall’uomo nei confronti della moglie, in alcuni casi avvenuti persino alla presenza del figlio minore. Intervenuti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno bloccato il quarantenne, arrestandolo in flagranza di reato e denunciandolo contestualmente per il reato di lesioni personali. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’indagato era stato inizialmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Tuttavia, la misura non è bastata a fermare la condotta violenta. Poche ore più tardi, infatti, l’uomo ha violato le prescrizioni imposte, lasciando la propria casa per recarsi presso l’abitazione dell’ex moglie. Una volta sul posto, ha ripreso gli atteggiamenti minacciosi, arrivando a colpirla al volto con degli schiaffi.

La segnalazione e il successivo intervento immediato delle volanti hanno permesso agli agenti di bloccare nuovamente il quarantenne. Oltre alla nuova denuncia per il reato di minacce, è scattato l’arresto in flagranza per evasione dagli arresti domiciliari.

Al termine delle formalità di rito di polizia giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove si trova attualmente a disposizione della competente Autorità Giudiziaria in attesa dei provvedimenti successivi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube