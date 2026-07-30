Modica: maltrattamenti alla moglie e alla ex, arrestato 40enne evade dai domiciliari e finisce in carcere

MODICA, 30 Luglio 2026 –

La Polizia di Stato di Modica ha tratto in arresto un uomo di quarant’anni, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed evasione dagli arresti domiciliari.

L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza si è sviluppata a seguito di gravi episodi di violenza domestica consumati dall’uomo nei confronti della moglie, in alcuni casi avvenuti persino alla presenza del figlio minore. Intervenuti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno bloccato il quarantenne, arrestandolo in flagranza di reato e denunciandolo contestualmente per il reato di lesioni personali. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’indagato era stato inizialmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Tuttavia, la misura non è bastata a fermare la condotta violenta. Poche ore più tardi, infatti, l’uomo ha violato le prescrizioni imposte, lasciando la propria casa per recarsi presso l’abitazione dell’ex moglie. Una volta sul posto, ha ripreso gli atteggiamenti minacciosi, arrivando a colpirla al volto con degli schiaffi.

La segnalazione e il successivo intervento immediato delle volanti hanno permesso agli agenti di bloccare nuovamente il quarantenne. Oltre alla nuova denuncia per il reato di minacce, è scattato l’arresto in flagranza per evasione dagli arresti domiciliari.

Al termine delle formalità di rito di polizia giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove si trova attualmente a disposizione della competente Autorità Giudiziaria in attesa dei provvedimenti successivi.

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