Il Frigintini Calcio ha un nuovo “bomber”, Simone Drago si riveste di rossoblu

Modica, 18 Luglio 2026 – Simone Drago si riveste di rossoblu. Il lavoro di “fioretto” effettuato dal responsabile dell’area tecnica del Frigintini, Stefano Di Rosa, infatti, ha dato i suoi frutti e dopo due stagioni il classe 2000, originario di Scicli torna a vestire il rossoblu della formazione della frazione modicana dopo averlo indossato nella stagione 2022/2023 con in panchina Samuele Buoncompagni.

Attaccante ben dotato tecnicamente, Simone Drago la scorsa stagione ha difeso i colori del Pro Ragusa, ma in passato ha vestito maglie prestigiose, come quella del Modica Calcio, con la quale nella stagione 2020/2021 ha vinto campionato di Promozione e Coppa Italia di categoria. Con la squadra allenata da Giancarlo Betta, Drago ha dato il suo importante contributo con 17 reti a referto e 11 assist.

Oltre le maglie rossoblu delle due formazioni della Contea, Simone Drago in passato ha vestito anche le maglie di Santa Croce e Virtus Ispica in Eccellenza e quelle di Megara e Scicli CR in Promozione.

Ora il ritorno a Modica, sponda Frigintini, dove insieme a Kevin Sangiorgio che già conosce molto bene per aver giocato insieme proprio nel Frigintini di Buoncompagni, sarà un’arma in più nello scacchiere di Ciccio Di Rosa, che sta già iniziando a studiare il miglior modo per impiegarlo e per essere letale sotto rete.

Con Simone Drago in rosa, il tasso tecnico e di esperienza della “Banda” si alza ulteriolmente. Drago, infatti, è un attaccante che conosce molto bene la categoria, ha segnato in tutte le piazze in cui ha giocato e il suo fiuto del gol e sarà sicuramente un punto fermo del reparto avanzato dei rossoblu modicani.

Con l’accordo raggiunto con l’ex attaccante del Pro Ragusa, la rosa a disposizione di Ciccio Di Rosa è al completo, ma la dirigenza modicana resterà sempre vigile sul mercato pre sfruttare qualora si presentasse, l’occasione per mettere a segno qualche altro colpo in grado elevare ulteriolmente le qualità della squadra, che lo ricordiamo punta a disputare un campionato tranquillo per mettere in vetrina i suoi giovani e provare a regalare ai tifosi qualche bella soddisfazione.

Salva