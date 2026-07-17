Modica, proposta l’istituzione di un Comitato Promotore per accompagnare il rinnovo della Consulta Giovanile

Modica, 17 luglio 2026 – Un Comitato Promotore temporaneo per accompagnare il percorso di rinnovo della Consulta Giovanile di Modica. È la proposta avanzata da Alessandro Lucifora, portavoce di Gioventù Nazionale Modica, al termine di un confronto con l’assessore alle Politiche Giovanili, Samuele Cannizzaro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire continuità alla partecipazione dei giovani durante la fase che precederà l’insediamento della nuova Consulta, evitando che venga meno uno spazio di dialogo e confronto con le istituzioni.

Secondo la proposta, il Comitato avrebbe carattere esclusivamente temporaneo e non svolgerebbe alcuna funzione sostitutiva della Consulta Giovanile, né eserciterebbe le competenze istituzionali attribuite a quest’ultima. Il suo compito sarebbe quello di coinvolgere giovani, studenti, associazioni e realtà del territorio nella raccolta di idee, proposte e progettualità da mettere a disposizione del futuro organismo.

«L’obiettivo – spiega Lucifora – è consegnare alla nuova Consulta una base di lavoro già strutturata e frutto di un percorso realmente partecipato, valorizzando il contributo delle realtà giovanili presenti in città».

Per il portavoce di Gioventù Nazionale Modica, la costituzione del Comitato rappresenterebbe un segnale concreto di attenzione nei confronti delle nuove generazioni, favorendo la continuità del confronto tra istituzioni e mondo giovanile anche durante la fase di transizione.

Lucifora sottolinea inoltre come la partecipazione dei giovani debba rappresentare un terreno di collaborazione capace di superare le appartenenze politiche. L’obiettivo, afferma, è quello di costruire una Consulta Giovanile rinnovata, rappresentativa e in grado di diventare un punto di riferimento per i giovani del territorio.

La proposta punta dunque ad avviare un percorso condiviso che coinvolga studenti, associazioni e cittadini interessati, con l’intento di rafforzare gli strumenti di partecipazione civica e contribuire alla definizione delle future politiche giovanili della città.

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