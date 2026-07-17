Caltanissetta, maltrattamenti e lesioni: la Polizia arresta un disoccupato trentaseienne

Caltanissetta, 17 Luglio 2026 – La Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto un trentaseienne disoccupato nella flagranza dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. Giovedì sera due equipaggi della sezione volante sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo a seguito di richieste pervenute al numero di emergenza della Questura da parte dello stesso e della ex compagna. Il primo, denunciava di essere stato aggredito dall’ex con dello spray urticante; la seconda, di essere stata aggredita dall’uomo che aveva provocato lesioni anche a un figlio minore. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato l’uomo sotto l’effetto di alcol, il quale ha posto resistenza all’arresto, tentando di scagliarsi contro i poliziotti. La donna in evidente stato di agitazione presentava evidenti segni riconducibili a una recente aggressione subita, con ferite al volto alle braccia e alle mani. Anche uno dei due bimbi presentava segni alla schiena. Entrambe le vittime sono state condotte al pronto soccorso per essere medicati. Da quanto ricostruito dai poliziotti, la donna si sarebbe presentata nell’abitazione dell’ex per prendere i figli minori e, dopo un alterco tra i due, l’uomo l’avrebbe afferrata al braccio ricevendo lo spray urticante al volto. L’arrestato, dopo le formalità di rito, secondo quanto disposto dal pubblico ministero presso la locale Procura della Repubblica, è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel corso dell’udienza di lunedì il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa e dai figli minori, fissando in 700 metri la distanza minima da osservare e disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo a seguito di sentenza definitiva.

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