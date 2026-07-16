Il sangue si dona, non si versa. Il 19 luglio Modica dona il sangue in memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta

Modica, 16 luglio 2026 – Domenica 19 luglio, dalle ore 7.30, la sede AVIS di Modica, presso l’Ospedale Maggiore, ospiterà una giornata di donazione del sangue straordinaria dedicata alla memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta — Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina — uccisi il 19 luglio 1992 nella strage di Via D’Amelio.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Capaci di Donare”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e da AVIS Regionale con il supporto dell’Assessorato regionale alla Salute, che scandisce l’anno con tre giornate di donazione legate ad altrettante ricorrenze della lotta alle mafie: il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci; il 19 luglio, anniversario della strage di Via D’Amelio; il 21 settembre, anniversario dell’omicidio del giudice Rosario Livatino. Nato da una collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, il progetto affida da sempre alle nuove generazioni un ruolo centrale nella trasmissione della memoria. Anche per questo AVIS Modica rivolge un appello diretto a tutti i giovani del territorio: partecipare alla giornata del 19 luglio, anche per chi dona per la prima volta, è un modo concreto per raccogliere l’eredità di legalità e impegno civile lasciata da chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato.

Quella del 19 luglio è, inoltre, la giornata più direttamente legata alle Forze dell’Ordine: cinque delle sei vittime di Via D’Amelio indossavano una divisa, cadute nell’adempimento del proprio dovere. Per questo AVIS Modica ha rivolto un invito esplicito a tutti i Comandi del territorio — Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale — affinché le proprie donne e i propri uomini partecipino alla giornata di donazione, in un gesto che unisce la memoria di chi non c’è più al valore concreto del dono.

“‘Il sangue si dona, non si versa’ è un messaggio forte e pieno di significato – hanno sottolineato dal direttivo dell’AVIS Modica – È un invito a trasformare la memoria in un gesto concreto e utile, rivolto a tutta la cittadinanza, e in modo speciale a chi ogni giorno indossa una divisa al servizio della collettività”.

Quando: domenica 19 luglio, dalle ore 7.30

Dove: Sede AVIS Modica, Ospedale Maggiore

Chi può donare: tutta la cittadinanza in possesso dei requisiti per la donazione, con un invito particolare rivolto alle Forze dell’Ordine del territorio

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