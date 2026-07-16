Giarratana si prepara a vivere la magia del MeMuFest: il 17 e 18 luglio la “Perla degli Iblei” torna indietro nel tempo

Giarratana, 16 luglio 2026 – Giarratana è pronta a trasformarsi, ancora una volta, nella capitale medievale degli Iblei. Il MeMuFest, l’unico festival medievale dell’intera provincia di Ragusa, tornerà in scena domani, venerdì 17, e sabato 18 luglio, riportando nel borgo atmosfere, suoni e suggestioni che richiamano cavalieri, dame, falconieri e artisti di strada.

Promosso dall’associazione Tamburi di Giarratana, con il patrocinio del Comune, il MeMuFest è ormai un appuntamento identitario per la comunità e un richiamo irresistibile per i visitatori che, ogni anno, arrivano da tutta la provincia, e anche oltre, per immergersi in un’esperienza che unisce storia, spettacolo e tradizione. Le vie del centro storico si vestiranno di colori e profumi d’altri tempi, mentre il Parco dei Settimo diventerà il cuore pulsante della festa, tra taverne, musica e performance sotto le stelle.

Dopo la prima giornata, già annunciata nei giorni scorsi, il programma di sabato 18 luglio accompagnerà il pubblico in un percorso emozionale che attraversa l’intero borgo. Ecco quali sono gli appuntamenti della seconda giornata. Ore 18.00: apertura festival con sfilata dei gruppi partecipanti e corteo storico lungo le vie del paese (piazza XIII Ottobre, corso XX Settembre, via V. Bellini, via Dei Martiri, corso Umberto I, sagrato Chiesa S. Antonio, via Verdi, via R. Settimo, via Cairoli, via N. Bixio, Parco dei Settimo). Ore 19.30: apertura taverne presso il Parco dei Settimo e inizio esibizioni. Ore 20: spettacolo di falconeria a cura dell’associazione “Falconieri della Contea”. Ore 20,30: rievocazioni storiche a cura del gruppo “Milites Trinacriae”. Ore 21: esibizione a cura delle ragazze dell’Asd Spazio Libero con l’utilizzo dei veils. Ore 21,30: esibizione di danza, giocoleria e fuoco a cura del gruppo “SciaRha”. Ore 22: spettacolo e danze medievali a cura dell’associazione “Sicularagonesia”. Ore 22,30: spettacolo a cura di Nino Scaffidi, “Il fachiro dei serpenti”. Ore 23: esibizione a cura dei “Tamburi di Giarratana”. Ore 23,30: spettacolo di musica medievale a cura dei “Castigamatt”.

Il MeMuFest non è solo un festival: è un viaggio sensoriale che permette di respirare la storia, ascoltare il ritmo dei tamburi, lasciarsi incantare dal fuoco, dalla danza e dalle rievocazioni. È un evento che valorizza Giarratana e la sua identità, confermandola come una delle realtà culturali più vivaci del territorio ibleo. La “Perla degli Iblei” è pronta ad accogliere il suo pubblico con il calore di sempre, offrendo un weekend che promette emozioni, tradizione e un’atmosfera unica, capace di riportare indietro nel tempo chiunque varchi le sue strade.

Salva