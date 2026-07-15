  • 15 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Luglio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo, fermato presunto scafista egiziano: è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

L'operazione eseguita da polizia e guardia di finanza
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 15 Luglio 2026 – Le operazioni di contrasto al traffico di esseri umani nel Mediterraneo hanno registrato un nuovo importante risultato al largo delle coste siciliane, dove la Polizia di Stato di Ragusa e la Guardia di Finanza di Pozzallo hanno intercettato e fermato un cittadino egiziano di 38 anni. L’uomo è ritenuto il responsabile del viaggio che ha condotto 86 migranti a raggiungere le acque territoriali italiane, dove sono stati poi soccorsi da una motovedetta della Capitaneria di Porto.

L’attività investigativa è scattata immediatamente dopo l’attracco dell’imbarcazione presso il porto di Pozzallo. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, lavorando in stretta sinergia con i militari della Sezione Navale delle Fiamme Gialle, hanno avviato le procedure di identificazione e raccolta delle testimonianze. Proprio le dichiarazioni fornite a caldo dai migranti soccorsi si sono rivelate decisive per ricostruire la dinamica della traversata e indicare il 38enne come colui che aveva assunto il comando dell’imbarcazione.

Sulla base degli elementi raccolti, che configurano l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso, è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto. Dopo il completamento di tutti gli atti di polizia giudiziaria e delle formalità previste, il presunto scafista è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa. Attualmente l’uomo resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che proseguirà gli accertamenti per definire ulteriormente le responsabilità legate all’organizzazione del viaggio e alla gestione del natante.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube