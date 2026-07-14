La squadra dell’Opi Ragusa batte i Carabinieri e stacca il pass per la semifinale torneo amatoriale delle Professioni

Ragusa, 14 luglio 2026 – La squadra dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa ha conquistato la semifinale del torneo amatoriale delle professioni, in fase di svolgimento nel capoluogo ibleo, superando con un netto 7 a 2 la formazione dei carabinieri di Ragusa, in una partita disputata ieri sera allo Sporting Club di Pianetti sotto l’egida della delegazione provinciale Figc. Una gara intensa, giocata con ritmo e determinazione, che ha confermato la crescita del gruppo e la capacità di esprimere un’identità sempre più definita. A segno per l’Opi Ragusa Stefano Gazzè con una doppietta, Simone Pacetto anch’egli autore di due reti, Marco Cascone, Giovanni Zago e Alessandro Riela, che hanno completato il tabellino di una serata perfetta.

Il presidente Gaetano Monsù, riprendendo quanto già affermato in passato sul valore dell’identità, ha espresso soddisfazione per la prestazione e per il percorso della squadra, sottolineando come il gruppo stia dimostrando maturità e consapevolezza: «Eh sì, andiamo bene. I ragazzi sono stati bravi. La semifinale sarà contro la prima qualificata, la Polizia penitenziaria, e inutile dire che l’Opi Ragusa vuole giocarsi il prossimo step e dimostrare sino in fondo di avere acquisito un’identità sempre più marcata. La squadra ha dato prova delle proprie caratteristiche e, adesso, vuole testimoniarlo ulteriormente sul campo».

L’Opi Ragusa si prepara dunque alla semifinale di giovedì 16 con entusiasmo e determinazione, consapevole di avere costruito un percorso solido e di potersi misurare con una delle formazioni più competitive del torneo. Il cammino prosegue, con la volontà di confermare quanto di buono mostrato finora e di continuare a rappresentare con orgoglio la categoria infermieristica.

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