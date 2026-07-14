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Ragusa | Sport

Basket. Tommy Lanzi concede il bis: il playmaker rimane alla Virtus Ragusa

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Ragusa, 14 luglio 2026 – La SuperConveniente Virtus Ragusa di basket conferma Tommaso Lanzi. Il play-guardia classe 2002 vestirà la maglia biancazzurra anche nella stagione 2026/27, dopo essersi rivelato come uno dei principali punti di riferimento della squadra nell’ultimo campionato di Serie B Interregionale.

Arrivato la scorsa estate dalla Bakery Piacenza, Lanzi ha chiuso la regular season con 12,4 punti di media in 27 presenze, ai quali ha aggiunto 4,4 rimbalzi e 3,4 assist, per una valutazione di 15,7. Particolarmente significativo il rendimento dalla lunga distanza, con il 43,9 per cento nel tiro da tre. La sua migliore prestazione è arrivata a dicembre nella vittoria sul campo di Corato, dove ha realizzato 25 punti, con 6 triple su 9 tentativi, aiutando la squadra nella clamorosa rimonta dal -26.

Una prova che ha sintetizzato le qualità mostrate durante l’intera stagione: pericolosità offensiva, mano (mancina) letale, grande capacità di leggere il gioco e di mettere in ritmo i compagni, e presenza nei momenti cruciali delle partite. Non è arrivato bene ai playoff: l’infortunio subito nel derby con Messina lo ha molto limitato specie in gara-1 contro Angri (16′ di utilizzo), match culminato con la sconfitta casalinga. La sua conferma rappresenta per questo un altro tassello fondamentale nella costruzione del roster affidato a coach Gianni Recupido.

“Sono molto contento di poter giocare ancora un altro anno qui a Ragusa – dice Lanzi -. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di riabbracciare quelli vecchi. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e fin dal primo giorno dobbiamo entrare in palestra con carica e voglia. Ci vediamo presto al palazzetto per divertirci insieme”.

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