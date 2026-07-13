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Attualità | Ragusa

A Ragusa saranno piantumati sul territorio comunale 3.000 alberi

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Ragusa, 13 luglio 2026 – L’Assessorato al verde pubblico comunica che nelle variazioni al bilancio in corso di approvazione e nella successiva di fine anno è prevista una spesa di 150.000 euro con proventi derivanti da oneri di urbanizzazione per l’acquisto di 3.000 alberi da piantumare su tutto il territorio comunale. Questa somma si aggiunge alla somma di 25.000 euro appostate per l’elaborazione del ‘piano del verde’ in collaborazione con l’Università di
Catania facoltà di Agraria Dipartimento Agricoltura e Ambiente Francesco Martinico,
Alessandra Romano, Alessandro Vitale e successivo coinvolgimento del
DICar (Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura) della stessa università.

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