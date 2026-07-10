Corrado Serramenti inaugura “Kasa Korus” a Modica: il nuovo modello di showroom tra design e cultura dell’abitare

MODICA, 10 Luglio 2026 – Modica si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato al mondo dell’architettura, del design e dell’innovazione nel settore dei serramenti. Oggi, 10 luglio 2026, presso la sede di Corrado Serramenti, in Contrada Beneventano, Modica, l’azienda presenterà ufficialmente Kasa Korus, un progetto nato per rafforzare il dialogo tra impresa, professionisti della progettazione e clienti finali.

L’iniziativa rappresenta un nuovo capitolo nel percorso di crescita dell’azienda fondata da Corrado Puglisi, imprenditore che ha trasformato oltre trent’anni di esperienza tecnica in un modello di impresa fondato sulla consulenza personalizzata, sull’innovazione e sulla valorizzazione della qualità progettuale.

L’evento, riservato a un numero selezionato di ospiti tra architetti, ingegneri, progettisti e clienti storici, sarà l’occasione per inaugurare ufficialmente il progetto Kasa Korus, frutto di una collaborazione consolidata con il marchio Korus, partner strategico di Corrado Serramenti da circa sette anni.

Più che una semplice presentazione di prodotti, l’incontro vuole raccontare una filosofia imprenditoriale che mette al centro le persone, la progettazione condivisa e la capacità di trasformare ogni abitazione in uno spazio costruito sulle esigenze di chi la vive.

Un progetto che unisce tecnologia, design e relazione

Kasa Korus nasce con l’obiettivo di creare un rapporto ancora più diretto tra azienda, professionisti e cliente finale, promuovendo un approccio consulenziale capace di accompagnare ogni progetto dalla fase creativa fino alla posa in opera.

Lo showroom di Modica diventa così uno spazio dedicato non soltanto all’esposizione di serramenti, porte, sistemi oscuranti e complementi architettonici, ma anche al confronto tra competenze, idee e visioni progettuali.

L’azienda opera nelle province di Ragusa e Siracusa offrendo soluzioni su misura per edifici di nuova costruzione, interventi di riqualificazione energetica e restauri conservativi, con una particolare attenzione all’integrazione tra prestazioni tecniche, estetica e sostenibilità.

Il book che racconta i progetti e le persone

Momento centrale della serata sarà la presentazione del nuovo book fotografico Kasa Korus, una pubblicazione che raccoglie alcune delle realizzazioni più rappresentative seguite negli ultimi anni da Corrado Serramenti.

Non un semplice catalogo, ma un racconto fatto di architetture, dettagli costruttivi e storie di collaborazione tra progettisti, committenza e impresa.

Attraverso immagini, materiali e testimonianze, il volume documenta il percorso che conduce un’idea progettuale alla sua concreta realizzazione, valorizzando il lavoro di squadra che caratterizza ogni intervento.

Durante la presentazione, Corrado Puglisi illustrerà alcuni dei progetti più significativi, evidenziando le soluzioni tecniche adottate e il percorso condiviso con architetti e clienti.

Trent’anni di esperienza trasformati in un metodo

La storia professionale di Corrado Puglisi inizia nel 1996. Un percorso costruito sul campo, maturato tra impiantistica, design industriale e cantieri, fino alla nascita di Corrado Serramenti nel 2020.

Fin dall’inizio l’azienda ha scelto di distinguersi non soltanto per la qualità dei prodotti proposti — infissi in PVC e alluminio, porte d’ingresso, porte interne, sistemi scorrevoli, scale, ringhiere, schermature solari, zanzariere e pavimentazioni SPC — ma soprattutto per un metodo di lavoro orientato all’ascolto e alla personalizzazione di ogni intervento.

«Ogni progetto è diverso perché ogni cliente racconta una storia diversa. Il nostro compito non è vendere una finestra o una porta, ma trovare la soluzione che valorizzi un’abitazione e migliori concretamente il modo di viverla», è la filosofia che da sempre guida l’attività dell’azienda.

Una squadra che cresce insieme al territorio

Accanto a Corrado Puglisi opera un team di professionisti che rappresenta uno dei punti di forza dell’azienda.

Dall’accoglienza clienti alla consulenza commerciale, dall’amministrazione alla logistica fino all’organizzazione degli eventi aziendali, ogni figura contribuisce a costruire un percorso basato su competenza, affidabilità e attenzione al dettaglio.

Una visione condivisa che ha consentito all’azienda di consolidare negli anni una rete di collaborazioni con professionisti e studi tecnici del territorio, diventando un punto di riferimento nel settore dei serramenti per le province di Ragusa e Siracusa.

Uno showroom che diventa luogo di incontro

Con il lancio di Kasa Korus, Corrado Serramenti inaugura una nuova fase del proprio sviluppo aziendale.

Lo showroom di Contrada Beneventano non sarà soltanto uno spazio espositivo, ma un luogo di confronto permanente tra progettisti, imprese e clienti, dove condividere esperienze, approfondire soluzioni innovative e promuovere una cultura dell’abitare sempre più orientata alla qualità, all’efficienza energetica e al valore dell’architettura.

L’evento di oggi rappresenta quindi non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso destinato a rafforzare il dialogo tra impresa e progettazione, confermando la volontà di Corrado Serramenti di investire nella costruzione di relazioni solide e durature, nella convinzione che il vero valore di un progetto nasca dall’incontro tra competenza tecnica, ascolto e visione condivisa.

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