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Ragusa | Sindacale

Secondo corso per agenti immobiliari, consegnati gli attestati nella sede di Confcommercio Ragusa

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Ragusa, 03 luglio 2026 – Confcommercio Ragusa ha consegnato ieri, nella propria sede provinciale di via Roma, gli attestati ai partecipanti del 2° corso per agenti immobiliari, un percorso formativo che conferma l’impegno dell’associazione nel sostenere la crescita professionale del territorio. Una nuova squadra di aspiranti agenti immobiliari – donne e uomini che hanno investito tempo, energie e determinazione – è ora pronta a entrare nel mercato con competenze solide e certificate. Il presidente provinciale Gianluca Manenti ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il valore strategico della formazione per il settore immobiliare e per l’intero sistema economico locale.
“Confcommercio Ragusa non si limita a rappresentare le imprese: le accompagna, le forma, le fa crescere. La competitività di un territorio si costruisce persona per persona, competenza per competenza. Questo corso ne è la dimostrazione concreta. Dal territorio, le persone. Dalle persone, il futuro”. Manenti ha evidenziato come l’interesse verso i percorsi formativi sia in costante aumento: le richieste che arrivano quotidianamente in sede confermano una domanda crescente di professionalizzazione nel settore immobiliare.
“Stiamo già lavorando alla prossima edizione del corso. Partirà a breve, ma i posti saranno limitati, come per questa edizione appena conclusa. Chi desidera intraprendere questo percorso deve muoversi per tempo: chi si informa per primo, parte in vantaggio” ha spiegato il presidente ringraziando anche il corpo docente per il prezioso lavoro portato avanti. Confcommercio Ragusa invita quindi chi è interessato a manifestare fin da ora la propria adesione, rivolgendosi alla sede provinciale di via Roma o contattando gli uffici, telefono 0932.622522, per ricevere aggiornamenti sull’apertura delle iscrizioni.

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