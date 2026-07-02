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Modica. Da lunedi lavori sul ponte Guerrieri, senso unico alternato regolato da semafori

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Modica, 02 luglio 2026 –  L’ANAS ha comunicato al comando della Polizia Locale di Modica  che da lunedì prossimo, 6 luglio, inizieranno i lavori di consolidamento e messa in sicurezza sul Ponte Guerrieri. “Si tratta – comunica l’ANAS – di interventi indifferibili previsti nel piano di manutenzione delle arterie già predisposto”. Il traffico sul Ponte Guerrieri da lunedì prossimo, sarà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. La durata dei lavori, secondo quanto comunicato, è di tre settimane.

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