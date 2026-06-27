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Attualità | Vittoria

Vittoria, Alessandro Basile è il nuovo comandante della Polizia Locale

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Vittoria, 27 giugno 2026 – Alessandro Basile è ufficialmente il nuovo comandante della Polizia Locale di Vittoria. Una nomina che arriva al termine di un percorso professionale di alto profilo e che affida a un dirigente di comprovata esperienza uno degli incarichi più delicati e strategici dell’amministrazione comunale. Prende il posto di Filippo Pancrazi.

Dal curriculum del neo comandante emergono competenze consolidate nella gestione della pubblica amministrazione, nell’organizzazione delle risorse, nel controllo di gestione, nella pianificazione strategica e nella direzione di strutture complesse.

Il suo è un percorso caratterizzato da importanti riconoscimenti professionali, costante attività di formazione, certificazioni e un solido bagaglio di esperienze maturate nel corso degli anni all’interno della macchina amministrativa. Un profilo che lascia intravedere capacità organizzative e manageriali di assoluto rilievo.

Tuttavia, il nuovo incarico rappresenta una sfida che va ben oltre le pur eccellenti competenze individuali. Vittoria, infatti, è una realtà particolarmente complessa sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana. La Polizia Locale si trova a operare quotidianamente in un contesto difficile, nel quale le esigenze del territorio sono spesso superiori alle risorse disponibili.

A ciò si aggiunge una cronica carenza di organico che non risparmia nessuno. Si tratta di una sofferenza strutturale che coinvolge l’intero comparto sicurezza della città.

In questo scenario, il lavoro del comandante Basile non sarà certamente semplice. Serviranno spiccate capacità di coordinamento, attitudine al dialogo con le istituzioni e una gestione flessibile ed efficace delle risorse umane disponibili, con l’obiettivo di mantenere elevati gli standard operativi nonostante le difficoltà strutturali.

È proprio in questo contesto che l’esperienza maturata da Alessandro Basile può rappresentare un valore aggiunto. La sua preparazione, unita alla profonda conoscenza della macchina pubblica, costituisce la base ideale per affrontare un compito tanto impegnativo.

Naturalmente saranno i risultati sul campo a misurare l’efficacia della sua azione amministrativa. Ma le premesse fanno ritenere che il dott. Basile saprà mettere le proprie competenze al servizio della città, contribuendo a rafforzare l’efficienza del Comando e a rispondere a una comunità che da tempo chiede a gran voce maggiore presenza, legalità e controllo del territorio.

L’auspicio è che, parallelamente all’impegno del nuovo comandante, possano finalmente arrivare i necessari interventi governativi di rafforzamento degli organici, indispensabili per consentire a tutte le forze dell’ordine di operare al meglio a tutela della collettività.

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