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Cronaca | Modica

Auto in fiamme sulla Statale 194 Modica-Pozzallo: lunghe file

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 27 Giugno 2026 – Momenti di paura e forti rallentamenti sulla Strada Statale 194 che da Modica porta a Pozzallo e viceversa. Un’autovettura Ford  è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre transitava nei pressi della stazione di servizio “Blanco”.

Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento (probabilmente un guasto meccanico o un cortocircuito), ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, allarmando i molti automobilisti di passaggio.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che il fuoco potesse propagarsi verso la vicina area di servizio. Intervenuta anche la polizia.
La circolazione sulla SS 194 ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di spegnimento e la successiva rimozione del mezzo incidentato.

Screenshot

 

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1 commento su “Auto in fiamme sulla Statale 194 Modica-Pozzallo: lunghe file”

  1. Carmelo S

    Peppe sarà colpa del debito come per il muro in via San Giuliano e il camion in fiamme sulla statale.
    O il rischio idrogeologico a Modica che è come Niscemi.

    1

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