Scicli, spiagge pulite e rispetto per gli animali: il Comune fa chiarezza dopo le polemiche

SCICLI, 26 Giugno 2026 – C’è una misura in ogni cosa, ed è proprio richiamando l’antico adagio latino “Est modus in rebus” che l’amministrazione comunale di Scicli ha voluto fare chiarezza sul recente intervento del sindaco Mario Marino. Nei giorni scorsi, il primo cittadino aveva lanciato un accorato appello al buonsenso, rivolto a chi frequenta i litorali a cavallo o in compagnia dei propri cani senza curarsi minimamente di raccogliere le deiezioni lasciate sulla battigia. Un richiamo nato non da un pregiudizio, ma da un episodio ben preciso e documentato da materiale fotografico: domenica scorsa, all’alba, un gruppo di cavalieri ha trasformato la spiaggia di Micenci a Donnalucata e il lungomare di levante in una pista da passeggiata, lasciando dietro di sé uno spettacolo decisamente poco igienico per i bagnanti e i bambini arrivati poche ore dopo per godersi il mare.

Di fronte a questa situazione, il sindaco Marino ha semplicemente ricordato l’esistenza di un’ordinanza sindacale risalente al 2012, a sua volta erede di un provvedimento del 2010. Si tratta di una norma in vigore da ben quattordici anni, che vieta l’accesso agli animali in spiaggia durante la stagione estiva per garantire la salute pubblica e che non è mai stata revocata da nessuna delle amministrazioni precedenti. Non si tratta, dunque, di un nuovo giro di vite introdotto dall’attuale giunta, ma dell’applicazione di una regola storica pensata per tutelare la collettività nei mesi di massima affluenza.

L’attuale amministrazione, tuttavia, non ha alcuna intenzione di assumere una posizione antianimalista. Al contrario, la giunta Marino ha già pianificato una forte mitigazione di questo divieto storico attraverso il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, attualmente in attesa di adozione da parte della Regione. Il piano prevede l’istituzione di ben cinque aree attrezzate di 400 metri quadrati ciascuna, dedicate proprio agli amici a quattro zampe, dislocate sulle spiagge di Playa Grande, Pezza Filippa-Spinasanta, Bruca, Arizza e Sampieri. La precisazione del Comune si è resa quindi necessaria per spegnere sul nascere le speculazioni politiche e i malintesi: l’obiettivo resta quello di coniugare l’amore per gli animali con il fondamentale rispetto per l’ambiente e per il decoro pubblico, dimostrando che la convivenza civile e la pulizia dei luoghi passano inevitabilmente dalla responsabilità di ciascuno.

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