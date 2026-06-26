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Cronaca | Vittoria

Ribaltamento di un camion carico di paglia sulla Statale Gela-Vittoria: traffico bloccato e lunghe code

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Tempo di lettura: 2 minuti

Mattinata di pesanti disagi per la circolazione lungo la strada statale che collega Gela e Vittoria. Per cause ancora in corso di accertamento, il rimorchio di un autoarticolato carico di paglia e fieno si è ribaltato, riversando l’intero materiale sulla carreggiata e bloccando parzialmente il transito in entrambi i sensi di marcia.
L’incidente si è verificato nelle prime ore di oggi, venerdì 26 giugno 2026. La scena presentatasi ai primi automobilisti di passaggio – e immortalata in diversi scatti che stanno circolando in rete – mostrava una situazione critica: decine di grosse balle di fieno e cumuli di paglia sciolta sparsi ovunque, a ridosso dei guardrail e al centro delle corsie, rendendo impossibile il normale flusso veicolare. Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, non si registrerebbero feriti.
Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia Municipale e le squadre dell’Anas per deviare il traffico e mettere in sicurezza l’area. È stato inoltre richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, il cui lavoro sarà fondamentale per raddrizzare il pesante rimorchio e coordinare le non facili operazioni di sgombero e pulizia dell’asfalto.
Al momento la viabilità subisce fortissimi rallentamenti, con code chilometriche in aumento. Le autorità competenti invitano a guidare con la massima prudenza e raccomandano, ove possibile, di deviare su percorsi alternativi per evitare di rimanere imbottigliati nel tratto interessato. I tempi di ripristino della normale circolazione restano legati al completamento delle operazioni di bonifica della sede stradale.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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