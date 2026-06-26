Pozzallo. Disinfestazione comunale in arrivo. Ecco la data

POZZALLO, 26 Giugno 2026 – Un intervento capillare per garantire la salubrità ambientale e migliorare la vivibilità del territorio comunale. L’Amministrazione di Pozzallo ha difatti programmato un importante servizio di disinfestazione che interesserà l’intero centro urbano e le zone periferiche. Questa volta l’avviso è esteso indistintamente a tutte le utenze pubbliche, private e commerciali.

Le operazioni di bonifica si svolgeranno in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e garantire la massima efficacia dei trattamenti. Le squadre specializzate entreranno in azione martedì 30 giugno, a partire dalle ore 00:00 fino alle ore 06:00 del mattino.

Per collaborare alla riuscita dell’intervento in totale sicurezza, il Comune ha diffuso un piccolo vademecum con alcune semplici precauzioni da adottare rigorosamente durante la notte della disinfestazione.

Il primo ordine operativo riguarda il blocco immediato di finestre, balconi e sistemi di ventilazione. Le sostanze nebulizzate sono progettate per saturare l’aria esterna sotto forma di microparticelle volatili. Lasciare anche un solo spiraglio aperto significa permettere a queste nubi chimiche di penetrare nelle stanze, depositandosi su superfici sensibili come letti, divani e stoviglie.

Un errore frequente è sottovalutare la biancheria stesa all’aperto. I tessuti, in particolare se umidi, agiscono come una spugna naturale, catturando e trattenendo le molecole dei prodotti chimici presenti nell’atmosfera.

Indossare successivamente indumenti o utilizzare lenzuola contaminate espone al rischio concreto di dermatiti da contatto e reazioni allergiche sistemiche. In caso di dimenticanza, il protocollo sanitario prevede una sola soluzione: un nuovo ciclo completo di lavaggio ad alte temperature, con conseguente spreco di risorse.

L’anello più debole della catena è spesso rappresentato dagli animali domestici. Lasciare ciotole di cibo e acqua su balconi, terrazzi o giardini significa esporre cani e gatti al rischio di avvelenamento per ingestione diretta. Da qui l’obbligo di ritirare ogni risorsa e, dove possibile, di mantenere gli animali all’interno delle mura domestiche per tutta la durata delle operazioni.

L’iniziativa punta a rendere Pozzallo una città sempre più pulita, sicura e accogliente in vista della stagione estiva.

L’Amministrazione invita i cittadini alla massima collaborazione e ricorda che per qualsiasi dubbio, aggiornamento o per consultare gli avvisi ufficiali in tempo reale è possibile scaricare e utilizzare l’applicazione comunale “Mettili APPosto”.

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