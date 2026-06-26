Il Frigintini Calcio lavora per definire la rosa, tante le riconferme, in arrivo “bombe” di mercato

Modica, 26 giugno 2026 – Giornate di duro lavoro per i dirigenti del Frigintini Calcio e in modo particolare per il nuovo responsabile dell’area tecnica dei rossoblu, Stefano Di Rosa, impegnato a costruire la rosa da consegnare al riconfermato Ciccio Di Rosa per la stagione 2026/2027.

Telefono “bollente” per il Stefano Di Rosa, che oltre a definire insieme al tecnico gli atleti da riconfermare, ha già intavolato diverse trattative per rinforzare la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato di Promozione, dove l’obiettivo principale dei rossoblu è ottenere la permanenza, magari senza i patemi d’animo avuti lo scorso campionato.

Per i “botti” di mercato, tuttavia si dovrà aspettare il mese di luglio quando saranno ufficialmente disponibili le liste di trasferimento, ma lo stesso Stefano Di Rosa ha assicurato che sono in via di definizione quattro cinque trattative. I nomi al momento restano top secret per evitare “interferenze” da parte di altri club, ma quello che è chiaro e di concerto con la dirigenza e il tecnico, Stefano Di Rosa ha avviato una campagna di rafforzamento mirata per colmare i “limiti” avuti lo scorso campionato.

Per quanto riguarda le riconferme, sono arrivati i “si” di Kevin Sangiorgio, Diego Lo Magno, Raffaele Arrabito, Lorenzo Caruso, Gianluca Cicero, Angelo Denaro, Giovanni Macauda, Salvatore Cavallo, Angelo Amato, Samuele Savarino, Alejandro Ragusa, Lorenzo Sortino, Giovanni Denaro, Orazio Vicari e Thomas Concolino.

Quasi tutti giovani, che si sono ben comportati nello scorso torneo di Promozione, dove molti di loro erano solo all’esordio e che si rimetteranno in gioco anche nella prossima stagione con un bagaglio di esperienza maggiore.

“Ringrazio il presidente Michele Giannone e tutta la dirigenza per la fiducia che mi è stata accordata affidandomi l’incarico di costruire la rosa per la prossima stagione – spiega Stefano Di Rosa – Siamo ripartiti con diverse riconferme, perchè i ragazzi nel finale di campionato, quando ci sono state le condizioni per poter lavorare serenamente hanno dimostrato di poter stare in un campionato difficile come quello di Promozione. A queste riconferme – continua – aggiungeremo dei nomi mirati con cui le trattative sono a buon punto, per dare un pizzico di esperienza in più, visto che tra gli altri dovremo sostituire il capitano Salvo Vitale, che ha deciso di smettere con il calcio giocato e perchè vogliamo alzare un po l’asticella, per puntare a un campionato più tranquillo rispetto a quello in cui abbiamo conquistato la salvezza ai play out. Il nostro obiettivo – sottolinea – resta la permanenza in Promozione, cercando magari di conquistarla con qualche giornata di anticipo. Rispetto alla scorsa stagione, in cui non sapevamo ancora in quale campionato saremmo stati inseriti, abbiamo il vantaggio che possiamo ripartire dalle certezze dello scorso campionato e programmare con calma la nuova stagione. Una cosa è certa – conclude Stefano Di Rosa – il Frigintini Calcio sta lavorando sodo a 360° e si farà trovare pronto per la nuova stagione”

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