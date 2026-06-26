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Politica | Ragusa

Ragusa è un Comune Spighe Verdi anche nel 2026

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Ragusa, 26 giugno 2026 – Il riconoscimento della FEE Italia (Foundation for Environmental Education, lo stesso Istituto che assegna il titolo di Bandiera Blu) certifica i Comuni rurali impegnati nello sviluppo sostenibile, nella cura del paesaggio e nella valorizzazione del ruolo dell’agricoltura. L’assegnazione si basa sul rispetto di ben 67 indicatori divisi in 16 macro-aree.

“Solo 3 in Sicilia, tutte in provincia di Ragusa, e 97 in tutta Italia.
Spieghi Verdi – afferma il sindaco, Peppe Cassì – è, numeri alla mano, un riconoscimento difficile da ottenere, contrassegnato da criteri tanto precisi quanto stringenti in tema di sostenibilità ambientale.

Il fatto che dal 2017, Ragusa e il suo territorio rurale siano riusciti a confermare questo titolo nel corso degli anni ci rende, e cito, ‘uno dei principali modelli di sostenibilità rurale e agricola in Sicilia.’

Un risultato che non è tanto merito dell’Amministrazione, di un’associazione specifica o di un intervento preciso, ma di un modo di fare, di un rispetto e di un’attenzione per l’ambiente che appartengono alla stragrande maggioranza dei ragusani.”

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