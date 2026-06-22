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Attualità | Ragusa

Arenile per animali d’affezione a Marina di Ragusa: confermata l’area dedicata per l’estate 2026

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Ragusa, 22 giugno 2026 – Anche per la stagione balneare 2026 sarà attiva a Marina di Ragusa l’area di spiaggia dedicata agli animali d’affezione, situata nell’arenile adiacente all’area Luna Park, in prossimità dell’ex depuratore. L’accesso sarà consentito ai cani regolarmente iscritti all’Anagrafe Canina e dotati di microchip, nel rispetto delle norme vigenti. I proprietari dovranno mantenere gli animali al guinzaglio, avere con sé la museruola da utilizzare quando prevista dalla normativa e provvedere alla raccolta delle deiezioni.
«Confermiamo un servizio richiesto da molti cittadini e ormai consolidato – dichiara l’Assessore alla Tutela degli Animali, Andrea Distefano – che consente di vivere il mare insieme ai propri animali nel rispetto delle regole e degli altri utenti delle spiagge, su un tratto di litorale che ha recentemente beneficiato di interventi di pulizia. L’obiettivo è favorire una corretta convivenza tra tutti i fruitori del litorale, offrendo uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie».
L’Amministrazione invita cittadini, operatori turistici, associazioni e attività ricettive a diffondere questa informazione affinché residenti e visitatori possano conoscere e utilizzare correttamente l’arenile dedicato.
Marina di Ragusa è tra le località balneari che prevedono un’area specificamente destinata agli animali d’affezione. L’ordinanza resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026

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