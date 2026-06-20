Pozzallo. Blackout nel giorno del Santo Patrono: esplode la protesta in via Mazzini e scatta la richiesta di rinvio dei lavori

POZZALLO, 20 Giugno 2026 – Un avviso di interruzione dell’energia elettrica programmato per mercoledì 24 giugno ha fatto scattare l’allarme tra i residenti e gli esercenti di via Mazzini e delle aree limitrofe. La sospensione del servizio, prevista dalle 9:30 fino alle 17:15, cadrebbe infatti in una giornata cruciale per la comunità locale: la Festa del Patrono San Giovanni. Oltre a via Mazzini, il provvedimento rischia di lasciare al buio per quasi otto ore ampi tratti di via D’Acquisto, via Sicilia, via Trento, via Sardegna e via delle Fosse Ardeatine, proprio nel momento di massima affluenza e celebrazione.

La segnalazione, partita direttamente dai commercianti e dai residenti preoccupati, ha attivato un immediato intervento istituzionale per bloccare il provvedimento e chiedere lo spostamento del cantiere. È evidente che il 24 giugno non può essere considerato un giorno lavorativo come gli altri. Un blackout così prolungato nel cuore dei festeggiamenti patronali rischierebbe di infliggere un colpo durissimo al tessuto economico locale, colpendo in particolar modo le attività di ristorazione, i bar e le strutture ricettive che in questa ricorrenza registrano tradizionalmente il picco di clienti e fatturato.

Il canale di comunicazione con gli enti competenti è stato aperto d’urgenza per fare chiarezza sulla natura dell’intervento e, soprattutto, per scongiurare l’interruzione del servizio in una data così significativa. Pur riconoscendo la fondamentale importanza dei lavori di manutenzione sulla rete elettrica, la richiesta formale avanzata alla società di gestione è quella di riprogrammare l’intervento in un altro giorno della settimana, riducendo al minimo i disagi e tutelando il lavoro degli operatori economici della zona in un momento dell’anno già così delicato.

Salva