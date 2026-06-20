Donnalucata: scoperta e sequestrata una maxi discarica abusiva da 80mila metri quadrati

DONNALUCATA, 20 Giugno 2026 – Prosegue ininterrottamente l’attività di contrasto ai reati in materia ambientale da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Modica. L’ultimo importante risultato porta la firma dei militari della Stazione di Donnalucata, i quali hanno scoperto e sottoposto a sequestro preventivo una vasta area di circa 80.000 metri quadrati, trasformata nel tempo in una vera e propria discarica abusiva.

L’operazione è scaturita grazie a un mirato servizio di controllo del territorio, nato a seguito di un sorvolo promosso dal 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania. Proprio dall’alto è stata individuata la monumentale distesa di rifiuti: oltre 1.250 metri cubi di materiale accumulato e mai smaltito correttamente, in palese violazione delle normative a tutela dell’ecosistema previste dal Decreto Legislativo 152 del 2006.

All’interno del sito i Carabinieri hanno rinvenuto scarti di ogni genere. Tra i cumuli di immondizia svettavano residui di materiale ferroso, tubi in polietilene, teli di plastica utilizzati per l’irrigazione agricola, parti di veicoli fuori uso, pali in cemento vibrato precompresso, oltre a comuni rifiuti urbani e ingenti quantitativi di materiale di risulta proveniente da attività edili.

A conclusione degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno individuato il proprietario dell’appezzamento di terreno: si tratta di un uomo di 42 anni residente a Scicli. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa e ora dovrà rispondere del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti nel corso del procedimento giudiziario, volto ad accertare le sue precise responsabilità penali. L’intera area è stata blindata e posta sotto sigilli per impedirne l’ulteriore contaminazione.

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