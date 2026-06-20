Modica, nasce “IO VIVO!”: l’iniziativa dell’assessore Cannizzaro per trasformare il dolore in un messaggio di speranza

Modica, 20 giugno 2026 – Un grande murale come simbolo di vita, memoria e rinascita. È stata fortemente voluta dall’assessore alle Politiche giovanili Samuele Cannizzaro l’iniziativa che ha portato alla realizzazione di “IO VIVO!”, l’opera dello street artist modicano Emanuele Selvaggio dedicata al piccolo Anthony e a tutte quelle creature cui la vita ha riservato un destino troppo breve. L’opera, imponente nelle sue dimensioni – 15 metri di lunghezza per 2,60 metri di altezza – è stata donata gratuitamente dall’artista alla città di Modica e rappresenta un messaggio di speranza rivolto soprattutto alle madri che hanno dovuto affrontare il dolore della perdita di un figlio, un dolore destinato ad accompagnarle per tutta la vita. L’iniziativa nasce dalla sensibilità dell’assessore Samuele Cannizzaro che, insieme al sindaco Maria Monisteri, ha individuato il muro del Pallone Geodetico di via Fabrizio come luogo ideale per ospitare il murale. Una scelta che coniuga valore sociale, memoria collettiva e riqualificazione urbana. «IO VIVO! – sottolinea Cannizzaro – è un inno alla vita. Un’opera che vuole parlare al cuore delle persone, mantenere vivo il ricordo del piccolo Anthony e abbracciare simbolicamente tutte le famiglie che hanno vissuto esperienze simili». Per l’assessore alle Politiche giovanili, il progetto rappresenta anche il primo passo di un percorso più ampio che punta a valorizzare l’arte urbana come strumento di rigenerazione cittadina. L’obiettivo è quello di contrastare il degrado, restituire decoro a spazi pubblici e trasformare luoghi anonimi in punti di riferimento culturali e sociali. La realizzazione del murale segna così l’avvio di una nuova stagione per la città, nella quale l’arte diventa veicolo di messaggi profondi e occasione di crescita per l’intera comunità, grazie all’impulso e alla visione dell’assessore Samuele Cannizzaro.

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